Солист «Иванушек International» прокомментировал сообщения о распаде группы

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в беседе с «Пятым каналом» прокомментировал сообщения о распаде музыкального коллектива.

Он опроверг такую информацию. По словам 54-летнего певца, такие слухи начали распространяться, когда группа только появилась в шоу-бизнесе.

Нас распадают уже 30 лет —Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International».

Группа была основана в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. Артисты завоевали популярность благодаря песням «Тучи», «Тополиный пух», «Колечко» и «Билетик в кино».

Ранее сообщалось, что группа «Иванушки International» может заработать более 126 миллионов рублей на своих юбилейных концертах. Стоимость билетов начинается от 2600 рублей.