Звездный юрист Катя Гордон прошлась по невесте певца Григория Лепса Авроре Кибе. Она пристыдила девушку за неумение красиво говорить на публике и посоветовала ей больше читать и учиться. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Гордон опубликовала видео, в котором обратилась к новобранцам в шоу-бизнесе. На примере Авроры она разобрала, как только ставшие популярными люди не умеют разговаривать с журналистами. По мнению Кати, нельзя пытаться выступать на публике, пока у тебя нет грамотной и красивой речи.

«Когда я вижу выступление Авроры Кибы, где она не может построить ни одного сложносочиненного предложения, я хочу сказать следующее, Аврора — мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Поучись, почитай. Это дикий позор», - заявила Гордон.

Юрист также обратила внимание на то, что у Авроры есть пиарщик, который во время интервью что-то нашептывает ей на ухо. Катя отметила, что даже это не спасает студентку.

