АО «Мосэнергосбыт» отреагировало на жалобу модели Алёны Водонаевой о завышенном счете за электроэнергию. Б беседе с порталом «Страсти» представитель пресс-службы компании сообщил, что причиной недоразумения стала ошибка звезды при передаче показаний.

Скандал разгорелся после того, как Алена Водонаева обнародовала квитанцию на внушительную сумму — 1 млн 798 тысяч 498 рублей. Звезда утверждала, что такой долг образовался за короткий период проживания в двух квартирах — не более двух недель в каждой. Более того, она отметила резкий рост задолженности: всего за сутки сумма увеличилась на 498 тысяч рублей.

Представитель компании дал подробный комментарий по этому вопросу: «Напоминаем, что для корректного расчета платежа за потребленную электрическую энергию данные необходимо снимать со счётчика до запятой, сопоставляя с порядком в том числе цифр, переданных ранее. Если Вы передаете не 200 обычных кВт*ч, а без запятой 20000, то сервис произведет предварительный расчёт и попросит Вас подтвердить расход», — пояснил пресс-секретарь.

Он также добавил, что компания в обязательном порядке проверяет аномально высокие показатели счётчиков для выявления возможной ошибки, и сообщил, что счёт за октябрь будет предоставлен Водонаевой в конце месяца.

Ранее адвокат Ольга Власова рассказала, что Алёна Водонаева может отсудить почти миллион рублей у Мосэнергосбыта.