В деле арестованной стилистки Лерчек появились новые подробности

Журналисты раскрыли новые подробности дела арестованной стилистки Эльвиры Янковской. Соответствующий материал появился в Telegram-канале Shot.

Выяснилось, что 3 октября стилистка, которая обманула российскую блогершу Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) на миллионы рублей, и ее адвокаты не явились на заседание суда. До этого времени она находилась под подпиской о невыезде. При этом в своих соцсетях она рассказывала подписчикам, что летала в Милан, а потом в Париж на Неделю моды.

Янковскую обвинили в мошенничестве в прошлом году. Стилистка закупала копии люксовых вещей на рынках «Садовод», «Дубровка» и «Люблино» и продавала знаменитостям. Чекалина, например, платила по несколько миллионов рублей за поддельные сумки Dior, Louis Vuitton и Birkin. Об этом блогерша рассказала в своих соцсетях в августе 2022 года. Впоследствии Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ. В феврале Янковскую заключили под домашний арест, однако в марте меру пресечения изменили на запрет определенных действий.