Два брака, Бородина и взлом аккаунта: кто такая Алина Акилова

Популярный российский блогер Алина Акилова оказалась в центре информационного скандала после того, как в ее социальных сетях появились откровенные посты о бывшем муже Николае Сердюкове и его нынешней супруге, телеведущей Ксении Бородиной. В публикациях утверждалось, что Сердюков начал отношения с Бородиной, еще будучи в браке с Акиловой. Позднее Алина заявила, что ее аккаунт был взломан. Подробнее в материале URA.RU.

© Соцсети

Взлом аккаунта Алины Акиловой и громкие заявления

20 октября 2025 года в социальных сетях Алины Акиловой, экс-супруги ставропольского блогера Николая Сердюкова, появились откровенные посты об их отношениях. Несмотря на то, что пара развелась еще в 2021 году, публикации вызвали широкий резонанс, поскольку в них раскрывались подробности возможной измены Сердюкова с телеведущей Ксенией Бородиной.

В первом посте Алина якобы рассказывала, как ее муж был для нее «другом и миром», но все изменилось с появлением Бородиной.

«А потом появилась Ксения. Известная. Яркая. Уверенная в себе до дерзости. Та, о которой говорят в новостях, которую цитируют, которой восхищаются. Она умела обволакивать вниманием, будто тепло прожектора, и он замер под этим светом», — говорилось в публикации.

Автор текста подробно описывал, как распознал измену: «Первый сигнал, когда он стал прятать телефон. Второй — когда перестал смотреть мне в глаза. А третий… когда я увидела их вместе. Не на улице, не в ресторане — в сторис. Она сняла его руку, лежащую на ее коленях. Всего на пару секунд, будто случайно. Но я знала эту руку лучше, чем себя».

В следующей публикации появилась информация о якобы обнаруженной Акиловой переписке между Сердюковым и Бородиной: «Голосовые, записанные в теплой интимной интонации, которую я раньше считала уникальной. И самые мерзкие шутки про меня. Они обсуждали, как „аккуратно“ выйти в паблик, чтобы не испортить себе репутацию».

Однако вскоре после публикаций Алина Акилова сообщила в своем другом аккаунте, что ее страницу взломали. Она предупредила подписчиков, чтобы те не поддавались на провокации и не отправляли мошенникам деньги. Примечательно, что блогер никак не прокомментировала содержание скандальных постов.

«Вообще после последних событий хочется уйти в себя и больше не появляться. Возможно, я изменю свое решение. Но я помню, как 5 лет назад меня также взломали (правда, без конкурсов). И я тогда 5 суток подряд не спала… Для кого-то это просто страничка, для меня это маленькая жизнь, которой я посвятила всю себя, 11 лет своей жизни», — написала Алина Акилова.

Интересно отметить, что незадолго до этого инцидента был взломан аккаунт и самой Ксении Бородиной. Мошенники использовали ее страницу для проведения фиктивных конкурсов с целью выманивания денег у подписчиков. Бородина восстановила доступ и сделала публичное заявление, в котором выразила недоумение по поводу доверчивости некоторых фолловеров: «Вы доверяете мошенникам деньги и переводите их, потому что они обещают неимоверные суммы. Но при этом не доверяете блогерам, которые вас никогда не подводили».

Кто такая Алина Акилова: от Ставрополя до блогера-миллионника

Алина Акилова родилась 10 ноября 1994 года (по некоторым источникам — 11 июля) в городе Михайловске Ставропольского края. Ее детство нельзя назвать безоблачным: отец ушел из семьи, когда Алина была совсем маленькой, и воспитанием девочки в основном занимались мама Лариса и бабушка.

«Папа ушел из семьи, маме приходилось много работать. Меня вырастила бабушка, она всегда искренне мной гордилась и верила в меня», — признавалась Алина в одном из интервью.

С раннего возраста Акилова проявляла творческие способности: занималась музыкой, танцами и художественной гимнастикой. После окончания элитной школы в Ставрополе, куда ей помог поступить отчим, девушка переехала в Москву и поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

Однако медицинская карьера не стала приоритетом для Алины. Еще будучи студенткой, она начала подрабатывать: продавала бижутерию, работала в магазине одежды, была визажистом. В 19 лет Акилова попробовала себя в модельном бизнесе, хотя ее параметры (рост 167 см, вес 48 кг) не соответствовали стандартным требованиям индустрии.

Настоящую популярность ей принесли социальные сети. Свой блог Алина начала вести в 2015 году, когда эта сфера только развивалась. «Я просто стала делать то, что мне нравится. Я фотографировала и снимала себя и свою семью, делилась с подписчиками мыслями и рассказывала о себе», — объясняла она свой подход.

Сегодня Акилова — не только блогер с многомиллионной аудиторией, но и успешный предприниматель. Она создала бренд женской одежды Killa, открыла сеть бутиков White Room по всей России и вошла в состав крупного комьюнити блогеров Insight People.

Интересно, что Алина активно инвестирует в недвижимость. В одном из своих интервью она рассказала о квартире, приобретенной в 2016-2017 годах за 20 миллионов рублей, которая сегодня оценивается в 90 миллионов. «Мы брали квартиру на стадии застройки. Покупалась квартира как апартаменты за 19 миллионов рублей. Здесь 89 квадратных метров. Потом сюда приходили специалисты и насчитали здесь лишний квадрат, за который мы заплатили еще миллион», — поделилась блогер.

Помимо бизнеса в сфере моды и красоты, Акилова пробовала себя и в музыке. В 2019 году она выпустила дебютный сингл «Зодиак», а позже записала композиции «Я твоя», «Лайм», «Капли вина» и «Се ля ви». В 2023 году Алина стала участницей реалити-шоу «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ.

Личная жизнь: два брака и двое детей

Личная жизнь Алины Акиловой всегда привлекала внимание публики. Ее первым мужем стал блогер из Ставрополя Николай Сердюков. Изначально их связывала лишь дружба, которая продолжалась около трех лет. В 2015 году во время новогодних праздников между ними возникли романтические отношения.

В августе 2017 года Алина и Николай поженились, а через год, в октябре 2018-го, у пары родилась дочь, которую назвали Николь. Семья Сердюковых-Акиловых казалась образцовой: успешные блогеры с миллионной аудиторией, красивая история любви, очаровательный ребенок. Однако брак распался в 2021 году.

Весной 2020 года, еще до развода, Алина пережила личную трагедию: она была беременна вторым ребенком, но на восьмой неделе случился выкидыш. Об этом она узнала лишь две недели спустя и позже открыто поделилась своим опытом с подписчиками. После развода с Сердюковым Алина не осталась одна. Вскоре она вышла замуж за бизнесмена Магомеда Мамедова и родила ему сына.