Юлию Барановскую выписывают из больницы на Ямале: подробности
Юлию Барановскую готовят к выписке из больницы на Ямале. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил её директор Петро Шекшеев. По его словам, состояние телеведущей улучшилось. Уже сегодня она сможет отправиться домой, в Москву. Более того, Барановская, кажется, сильно соскучилась по работе и уже назначила своей команде совещание.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Юлии Барановской стало плохо во время рабочей поездки на Ямал. Прямо на съёмках ей потребовалась срочная медицинская помощь. Ведущую госпитализировали и провели ей полостную операцию.