Юлию Барановскую выписывают из больницы на Ямале: подробности

Юлию Барановскую готовят к выписке из больницы на Ямале. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил её директор Петро Шекшеев. По его словам, состояние телеведущей улучшилось. Уже сегодня она сможет отправиться домой, в Москву. Более того, Барановская, кажется, сильно соскучилась по работе и уже назначила своей команде совещание.

«Сегодня уже ожидаем её в столице. Юлия настолько соскучилась по активной деятельности, что назначила на вечер рабочее совещание с командой по телемосту», — поделился Шекшеев.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Юлии Барановской стало плохо во время рабочей поездки на Ямал. Прямо на съёмках ей потребовалась срочная медицинская помощь. Ведущую госпитализировали и провели ей полостную операцию.