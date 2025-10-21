Надежда Бабкина оценила всплеск популярности артистов-народников

Народная артистка России Надежда Бабкина положительно оценила возвращение моды на русскую песню. Она отметила, что сейчас многие молодые певцы хотят исполнять песни в народном стиле, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Да, они адаптированы под эстрадный формат, но все равно мы слышим именно народный стиль, что очень радует. Наконец-то мы перестаем подражать западным тенденциям в музыке и возвращаемся к своим корням, − подчеркнула Бабкина.

Одна из таких молодых исполнительниц Татьяна Куртукова. Надежда Бабкина рассказала, как относится к ее творчеству. По ее словам, между певицами нет конкуренции, она рада появлению такой исполнительницы и хотела бы спеть с Куртуковой дуэтом. Однако, как добавила Бабкина, Куртуковой немного не хватает жизни и энергии в ней «нет пульса.

Ранее стало известно, что представители молодого поколения полюбили песни Надежды Кадышевой. Это произошло после того, как в социальных сетях завирусились несколько ее песен. Подростки стали массово снимать под них короткие клипы. Песня «Плывет веночек, которая появилась около 20 лет назад, резко стала популярной в 2024 году. Критики отметили яркий образ и яркие мелодии исполнительницы, которые пришлись по вкусу молодежи.

Еще одной любимицей зумеров стала Татьяна Буланова. По словам экспертов, зрители оценили искренность и мелодичность ее песен. Также на взлет певицы повлияла ее подтанцовка с неумелыми и комичными движениями. Видеоролики с концертов быстро распространились в интернете, и танцоры сами стали звездами.