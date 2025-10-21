Оксана Самойлова будет писать заявление на мошенников, взломавших её аккаунт

Уже несколько дней над многомиллионным акаунтом Оксаны Самойловой в запрещённой сети колдуют неизвестные злоумышленники. Взломав личный блог звезды, они начали выкладывать странного рода посты с просьбой перейти по ссылке, по которой переходить ни в коем случае не надо. В своём Telegram-канале Самойлова заявила, что будет бороться за свои права и пойдет писать заявление в полицию.

© Super.ru

Оксана, обратившись к своим подписчикам, подчеркнула, что эти нелепые посты выкладывает не она, и призвала быть более осторожными:

«Пожалуйста, не отправляйте никому никакие деньги, это мошенники, это развод. У меня пока что нет доступа к моей странице в Instagram (Запрещён в РФ)», — сказала она в «кружке».

Также Самойлова рассказала, что будет решать эту проблему с помощью радикальных мер: «Сегодня я иду писать заявление, это необходимость. И надеюсь, что я скоро верну свою страницу, доступ восстановят, и я всё это удалю», — поделилась звезда.

Ранее по такой же схеме был взломан аккаунт Ксении Бородиной, на котором мошенники успели выложить пост с фейковой беременностью телеведущей.