Максим Галкин* погасил налоговые долги после решения суда

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) полностью погасил задолженность по налогам после решения суда. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

«Муж Аллы Пугачевой, юморист и иноагент Максим Галкин*, оплатил долги по ИП после рассмотрения вопроса в мировом суде», — пишет RT со ссылкой на судебный реестр.

Сообщается, что исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя Максима Галкина было открыто 25 августа 2025 года и закрыто уже через три дня — 28 августа.

Ранее сообщалось, что Галкин и его жена певица Алла Пугачева избежали уплаты налогов на сумму порядка 180 миллионов рублей, не зарегистрировав в установленном порядке свой замок в деревне Грязь. Здание общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров отсутствует в данных кадастровой карты. В собственности артистов числится только земельный участок, на котором оно расположено.

*Максим Галкин внесен в реестр иноагентов в РФ