Ханна похвасталась очень дорогим подарком от мужа

Певица Хана (Анна Иванова) показала в соцсетях преподнесенное мужем колье от бренда Messika, стоимостью около 500 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Певица показала коробочку с тесненной надписью бренда на крышке, а затем открыла ее, позволяя подписчикам увидеть колье. При этом она привела ироничное видео о том, что требовала подарок угрозами и шантажом.

Ранее Ханна и гендиректор лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов) отметили 10-летие свадьбы. Звезды воспитывают двух дочерей — шестилетнюю Адриану и двухлетнюю Камиллу.

В день годовщины артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена рядом с громадным букетом алых роз. Среди цветов была спрятана сумочка Hermes, стоимость которой начинается от 5 млн рублей.