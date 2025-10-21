«Живут разными жизнями»: что происходит в браке Меган Маркл и принца Гарри

Брак Меган Маркл и принца Гарри дал трещину после появления герцогини на Неделе моды в Париже. Как сообщает издание RadarOnline, на данный момент супруги «живут разными жизнями».

Многие отметили, что на модном мероприятии женщина была одна. Инсайдеры говорят, что Маркл работает над созданием собственного бренда, а источником ее вдохновения служит бывшая подруга, дизайнер Виктория Бекхэм. Герцогиня тоже мечтает о моде.

А вот принц Гарри сфокусирован совсем на других вещах. Он занят благотворительностью и вопросами, связанными с его королевским прошлым. По сведениям издания, супруги имеют «совершенно разные цели на будущее». При этом отмечается, что Гарри якобы положительно относится к новому увлечению жены, так как это позволяет ему уделять больше времени собственным приоритетам.

