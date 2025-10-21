Аврора Киба сравнила будущего мужа с костью

Аврора Киба не прочь иной раз подразнить публику провокационными выходами или высказываниями. Сегодня юная пассия Григория Лепса выдала цитату, которая вызвала ажиотаж в комментариях.

Киба опубликовала видео со вчерашней премьеры фильма, которую она посетила. Аврора разыграла популярный мем с Александром Лукашенко «За миллион спасибо, но мне надо два!». Блогерша произнесла цитату, а затем наложила поверх голос президента Беларуси.

Этим Киба не ограничилась. Видео она подписала так: «Муж — он как кость. И бросить жалко, и съесть нельзя. Но грызть можно бесконечно!»

Одних фолловеров позабавил пост Авроры, а других — озадачил. «Главное, не быть собакой, тогда и муж костью не будет», — высказалась подписчица. «Главное — быть львицей!» — ответила Киба.

Не обошлось в комментариях и без упоминания Виктории Бони, с которой воюет Аврора: «Называешь Боню эскортницей, но ей не приходилось спать со стариком на полвека старше». А кто-то заговорил о свадьбе Лепса и Кибы: «А свадьба была? Или будет?», «Вот когда он тебя возьмет замуж, тогда и скажешь „муж“, а так — не пришей кобыле хвост».