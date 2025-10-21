Компания, учредителем которой является Эмин Агаларов, задолжала 478 тысяч рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов владеет долей в 100% в ООО «СЕРВИС ХОЛЛ». Компания выполняет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания.

Однако дела у бизнеса идут не совсем гладко. Согласно данным базы Федеральной службы судебных приставов, в отношении компании Агаларова возбуждено 6 исполнительных производств. Самое раннее из них появилось еще в январе 2025 года, позднее — в сентябре 2025 года.

Общая сумма задолженности вместе с исполнительскими сборами составила 478 тысяч рублей. Причиной взысканий в большинстве случаев указан штраф, назначенный судом.

