Бузова экстренно обратилась к подписчикам в слезах из-за мошенников

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова экстренно обратилась к подписчиками. В слезах она сообщила, что ее взломали мошенники, которые наверняка попытаются выманить деньги у ее фанатов.

Об этом сообщается в соцсетях.

«Меня взломали. Страница сейчас мне недоступна. Все фото и видео в сторис выставляю не я. Не переходите ни по каким ссылкам. Я еще и взлетаю в слезах», — обратилась к фанатам Бузова через одну из соцсетей.

Ранее Ольга Бузова неоднократно делилась с подписчиками своими переживаниями и признавалась, что не обращается к психологам, предпочитая опираться на поддержку семьи и близких. После громких расставаний и личных кризисов артистка уже сталкивалась с эмоциональными трудностями, которые подробно обсуждала в соцсетях. Тогда Бузова просила фанатов быть осторожнее и поддерживать ее в непростых ситуациях.