Ирина Горбачева призналась, что остается одна после развода с Антоном Савлеповым

Ирина Горбачева развелась с солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым в 2022 году. С тех пор звезда «Аритмии» пока так и не вступила в брак. Более того, актриса не скрывает, что у нее вообще на данный момент нет никаких отношений.

Вчера Горбачева побывала на премьере «Алисы в Стране чудес», где исполнила две роли. На мероприятии Ирина пообщалась с журналистами о ленте, а также немного о личной жизни. У артистки поинтересовались насчет ее амурных дел и напомнили ее апрельское откровение — тогда она заявила, что уже два с лишним года живет без партнера.

С весны ситуация не изменилась. «Нет, ничего не поменялось. Мое сердце свободно», — цитирует Горбачеву VOICE.

А чуть ранее Ирина в эфире одного телешоу пожаловалась, что ей крайне не везет в личной жизни. «Я все свое детство, всю свою юность чувствовала себя „номером два“. Всегда. Потому что у меня была рядом со мной моя подружка — блондинка, красотка с голубыми глазами…» — призналась актриса. По ее словам, ей даже приходилось «догуливать» парней, с которыми расставалась подруга.