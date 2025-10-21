Раскрыты гонорары уехавшей из России Ольги Шелест

Телеведущую Ольгу Шелест еще несколько лет назад знала вся страна, она вела активную жизнь, часто появлялась на телеэкранах и светских мероприятиях. Однако все изменилось в 2022 году, когда она отказалась от всех проектов и уехала в США. За три года о существовании Ольги Шелест все успели забыть.

Такое мнение сайту «Страсти» высказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Она действительно пропала с радаров. Безусловно, о ней все забыли давным-давно. Действительно, не слышал ничего, пока вы мне не напомнили», - признался продюсер.

По словам Сергея Дворцова, на пике популярности до эмиграции Ольга Шелест зарабатывала в радиусе 4 – 5 миллионов рублей за ведение корпоративов. Сейчас же, вероятно, ей могут поступать какие-то предложения, но ценник упал уже до 1,5 миллиона рублей. При этом высокую стоимость шоумен объяснил исключительно тем, что частные мероприятия всегда обходятся недешево.

«Куда-то она исчезла – это факт», - заключил Дворцов.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен высказалась о коллеге и подруге Ольге Шелест. По ее мнению, звезда музыкального телевидения 2000-х годов уехала из России, так как считает, что ей не по пути с теми, кто остался после 2022 года. Тутта не стала осуждать Шелест, однако отказалась и поддерживать. Ларсен считает, что Ольга поступила правильно, не критикуя коллег из-за границы.

