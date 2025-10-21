«Слава богу, не Санкт-Петербург»: в Госдуме отреагировали на присвоение Криду звания заслуженного артиста Башкортостана
Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на присвоения рэперу Егору Криду звания заслуженного артиста Башкортостана. Он предложил наградить артиста шоколадной медалью. Об этом сообщает «Абзац».
Звание Егору присвоили после концерта в Уфе. Милонов признался, что ему трудно оценивать действия властей региона, но сам он не понимает, за какие заслуги Крида удостоили такой награды.
«В данном случае, слава богу, не Санкт-Петербург. Может, он в Башкирии поет что-то необычное. Лично я не вижу вообще там [в его песнях] искусства. Люди хотят – присваивают. Можно общественную медаль большую дать, например, как «лучшему певцу за победу в караоке-состязаниях» из картона вырезают. Шоколадную можно медаль ему дать», - поделился Милонов.
По мнению депутата, Егор исполняет «попсу», которая сегодня есть, а завтра ее уже нет. Он считает, что рэпер не сделал вклад в русское искусство.
Ранее Егора Крида высмеяли в Сети после того, как ему присвоили звание заслуженного артиста Башкортостана.