Зелье правды и бессмертие: о чем мечтают российские звезды

Российские актеры поделились своими мыслями о волшебных зельях, которые предпочли бы выпить. К чему стремятся Ирина Горбачева и Ярослав Могильников, разбиралась «Комсомольская правда».

Знаменитости ответили на вопрос о зельях на премьере фильма «Алиса в Стране чудес».

«Хотела бы зелье, чтобы у меня волосы отросли вот прям вот до земли», — поделилась своей мечтой актриса Ирина Горбачева.

Звезда нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников предпочел бы дать некоторым людям в своей жизни зелье правды.

«Я сделал бы не для себя, а для других. Не знаю, очень много в моей жизни попадается людей, которые мне лгут. Вроде хорошо, что ты чему-то учишься, чтобы не было такого в следующий раз, но вроде и плохо, потому что потом очень сложно отойти», — признался Могильников.

А актер Артем Кошман признался, что «хотел найти эликсир бессмертия и подарить его некоторым людям». При этом его коллега Слава Копейкин хотел бы поумнеть с помощью волшебства.

А вот звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева не стала бы пить никакое зелье, так как «уже далеко не в возрасте Алисы».

«И знаю, что после употребления какого-то зелья его действие проходит. И могут быть, наоборот, тяжелые отходы от него», — уверена Бочкарева.

