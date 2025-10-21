«Нас бы уже не было»: Клявер рассказал о чуде, спасшем его и Костюшкина

Денис Клявер рассказал, как чудо спасло его от смертельной аварии. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец Денис Клявер вспомнил о случае, который произошел с ним много лет назад. По словам знаменитости, он ехал в одной машине вместе с коллегой по группе «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным.

В какой-то момент он задумался о том, что ему стоит снизить скорость. По словам певца, мысль пришла совсем неожиданно.

«Минут через сорок, может быть, на одном из подъемов я подумал: «Блин, я так быстро еду! А если там вылетит какой-нибудь сумасшедший человек? Надо притормозить», — рассказал он.

В итоге чутье не подвело артиста — за поворотом на него действительно выскочила другая машина.

«Я притормаживаю, и мне летит „в лоб“ машина. Ну вот как? Только сигнал. Слава богу, если бы мне эта мысль не пришла, ангел-хранитель бы меня не проинформировал бы, наверное, уже и не было нас», — добавил он.

