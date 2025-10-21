Актер Копейкин жестко раскритиковал Бьянку за слова о богатых мужчинах

Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин раскритиковал певицу Бьянку, которая высказалась о девушках, которые ищут богатых мужчин. Как сообщает «КП», на премьере фильма «Алиса в Стране чудес» считает, что не нужно говорить людям, как «правильно или неправильно жить».

Ранее Бьянка в соцсетях опубликовала обращение, в котором призвала женщин не искать себе богатых мужчин. Она уверена, что «папики» не будут уделять им свое время, а их избранницы станут «рабынями».

«Каждый делает то, как он считает нужным. Не нужно ходить и говорить людям, особенно когда человек имеет вес в медиасфере, как правильно или неправильно жить. Вот это сомнительно, как по мне», — ответил Копейкин на слова артистки.

Он добавил, что может относиться негативно к тому, что девушки «ищут папиков», однако не имеет права их за это судить, поскольку это «их выбор в любом случае, если это не выходит за рамки закона».

Напомним, что ранее певец Митя Фомин тоже прокомментировал заявление артистки. Он считает, что все зависит от того, насколько мужчин будет влюблен в такую женщину и нет ничего плохого в том, чтобы искать себе «достойного жениха».