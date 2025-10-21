Жена Юры Борисова опубликовала трогательные семейные кадры на фоне слухов о расставании

В Сети появились слухи о предполагаемом расставании Юры Борисова с супругой и даже о возможном романе артиста с одной из его поклонниц. Однако Анна Шевчук дала понять, что в их семье всё в порядке, опубликовав в День отца трогательные фотографии с детьми.

© Соцсети

На одном из кадров актёр был запечатлён в Москве с дочерьми на руках, радостно обнимая их перед камерой супруги.

Своё мнение по поводу распространяемых слухов высказал продюсер Сергей Дворцов в интервью Aif.ru. По его словам, подобные новости о разладе в семье Борисова могут быть не более чем медийным трюком. Эксперт отметил, что в данной ситуации отсутствуют какие-либо реальные подтверждения, и назвал эту историю типичным примером создания информационного повода без оснований.

© Соцсети

Накануне состоялась премьера фильма «Алиса в стране чудес», на которую Юра Борисов пришёл в качестве гостя, но не один: артист появился на красной дорожке с Анной и дочками, что ещё сильнее пошатнуло теории пользователей Сети об их расставании.