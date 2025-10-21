В зарубежном райдере юмориста Максима Галкина* прописаны блюда русской кухни
В зарубежном райдере юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) прописаны блюда русской кухни. Об этом сообщает «Абзац».
После отъезда из России юморист гастролирует за границей. Примечательно, что все выступления Галкина* проходят на русском языке, а в его райдере прописаны блюда национальной кухни: горчица, хрен, пирожки с мясом, капустой и картошкой, печенье «Курабье».
Также артист особое внимание уделяет своей безопасности. Он требует, чтобы организаторы не разглашали его маршрут и обеспечили охраной.
«120 тысяч евро будет составлять гонорар. Дополнительно оплачивается бытовой райдер», — пишет источник.
Помимо этого, артист требует суточные в размере 1 тыс. евро.
*признан иноагентом на территории РФ