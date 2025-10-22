Агата Муцениеце переехала к Петру Дранге вместе с детьми от Павла Прилучного и собаками. Об этом стало известно Telegram-каналу «Светский хроник». По его данным, актриса даже перевела детей в школу, которая находится ближе к их новому дому. Ну а некогда холостяцкий особняк музыканта теперь наполнен семейным счастьем.

© Super.ru

Дом у Дранги оказался довольно просторный, и у каждого из детей будет своя комната, включая малышку, которая совсем скоро появится на свет. Вопрос с няней пока не решён, а помощница по дому у Агаты на данный момент только одна.

Уточняется, что в доме сделан новый ремонт. Всё выполнено в белых тонах и из натуральных материалов.

Ранее стало известно, что Агата Муцениеце выбрала роддом и палату для родов. Актриса собирается рожать в «Лапино». На днях она приехала туда на экскурсию и показала поклонникам, какие условия ждут будущих мам — фото ищите здесь.