Аврора Киба назвала «глуповатой» подавшую на нее в суд модель Боню

Аврора Киба назвала «глуповатой» Викторию Боню, подавшую на нее в суд. Об этом сообщает The Voice.

Виктория Боня подала иск о защите чести и достоинства после того, как Аврора усомнилась в ее репутации и порядочности. В беседе с журналистами невеста Григория Лепса предположила, что Виктория обратилась в суд ради хайпа и привлечения внимания. Кроме того, она убеждена, что иск модели не приведет к серьезным последствиям.

«Я считаю, что у человека заканчивается инфополе. Обо мне знает вся страна. Никто же не говорит о Виктории Боне, а ей очень нужно поговорить. Поэтому я не думаю, что это выльется дальше Интернета», — высказалась Аврора.

Киба напомнила, что инициатором конфликта выступила Боня, высказавшись о доходах ее семьи. По словам Авроры, у нее нет проблем с деньгами, и отношения с Лепсом никак не влияют на финансовое положение.

Невеста Григория добавила, что не намерена спорить с человеком, который, по ее мнению, не отличается умственными способностями.