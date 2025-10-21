Аврора Киба назвала «глуповатой» подавшую на нее в суд модель Боню

Аврора Киба назвала «глуповатой» модель Викторию Боню, подавшую на нее в суд
Аврора Киба назвала «глуповатой» Викторию Боню, подавшую на нее в суд. Об этом сообщает The Voice.
Виктория Боня подала иск о защите чести и достоинства после того, как Аврора усомнилась в ее репутации и порядочности. В беседе с журналистами невеста Григория Лепса предположила, что Виктория обратилась в суд ради хайпа и привлечения внимания. Кроме того, она убеждена, что иск модели не приведет к серьезным последствиям.
«Я считаю, что у человека заканчивается инфополе. Обо мне знает вся страна. Никто же не говорит о Виктории Боне, а ей очень нужно поговорить. Поэтому я не думаю, что это выльется дальше Интернета», — высказалась Аврора.
Киба напомнила, что инициатором конфликта выступила Боня, высказавшись о доходах ее семьи. По словам Авроры, у нее нет проблем с деньгами, и отношения с Лепсом никак не влияют на финансовое положение.
Невеста Григория добавила, что не намерена спорить с человеком, который, по ее мнению, не отличается умственными способностями.
«Все знаю про себя, у меня нет проблем с деньгами что до Григория, что после Григория, что во время Григория. Так что, если обвинить меня в том, чего нет... Зачем я буду спорить с человеком, который глуповат?» — резюмировала она.