Дочь Даны Борисовой рассказала о жизни со взрослым мужчиной

Дочь ведущей Даны Борисовой Полина рассказала о жизни со взрослым мужчиной. Она призналась, что не готовит, зато занимается уборкой, а избранник зарабатывает деньги.

Несколько месяцев назад Полина съехала от матери после ссоры. Поначалу телеведущая говорила, что дочь живет у подруги. Однако сама девушка сообщила, что устроилась работать телекорреспондентом, переехала к мужчине.

Ее избранник – продюсер Артур Якобсон, он старше Полины на 17 лет. Дочь Борисовой призналась, что это первые «такие серьезные отношения» в ее жизни, девушке «все нравится».

«Мы друг друга понимаем, в быту тоже проблем нет. Я стараюсь заниматься домашними делами, многому учусь. На мне уборка, а он деньги зарабатывает. Но я не готовлю, мы еду в основном заказываем», - поделилась Полина.

Что же касается работы, то она пока на испытательном сроке. Полина надеется, что ее возьмут на постоянной основе. С матерью девушка не общается, хотя хочет, чтобы Дана дала совет.

