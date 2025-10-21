Кирилл Туриченко впервые станет отцом

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко вскоре впервые станет отцом. Осенью прошлого года он сыграл роскошную свадьбу с избранницей Дарьей, теперь пара готовится к пополнению в семье.

© Вечерняя Москва

Повод задуматься о благоустройстве дома у молодоженов серьезный: Дарья находится на пятом или шестом месяце беременности, что заметно по округлившемуся животу на недавних фотографиях, сделанных в одном из московских торговых центров.

Малыш станет первенцем для 42-летнего Туриченко, у его избранницы уже есть сын Платон от предыдущих отношений. Артист наладил теплое общение с мальчиком, отношения между ними складываются дружеские.

— Мы с ним хорошие, близкие друзья. У нас есть в планах завести еще детишек и побольше, — рассказал Туриченко StarHit.

Ранее у 33-летнего известного рэпера HammAli (Александра Алиева — прим. «ВМ») родился сын. Первенца в семье исполнителя родила его супруга Эмили. Радостный музыкант опубликовал трогательный снимок, на котором держит малыша на руках.

11 октября певица и модель Александра Гуркова сообщила о том, что у них с композитором Валерием Дробышем, сыном продюсера Виктора Дробыша, родился мальчик — он стал пятым ребенком в их семье.