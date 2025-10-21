Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что в прокуратуру отправлен запрос о законности коттеджа Аллы Пугачёвой в природоохранной зоне. Речь идёт о недвижимости певицы в посёлке Малые Бережки.

© Super.ru

Утверждается, якобы дом построен с отступлениями от норм строительства в природоохранной зоне. Оценивается коттедж в 152 миллиона рублей.

«Органы, ответственные за охрану окружающей среды, неоднократно обращали внимание владельцев на спорные моменты, указывая на возможные нарушения. В связи с этим, ФПБК подготовил официальные обращения в различные инстанции, включая природоохранную прокуратуру, с целью инициировать проверку законности постройки», — высказался Бородин.

В случае, если будут обнаружены нарушения, поднимется вопрос о демонтаже строения.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва была отключена от российской системы обязательного медицинского страхования. Предположительно, это случилось из-за несоответствия персональных данных. Певица своевременно не поменяла полис, и поэтому была исключена из системы ОМС.