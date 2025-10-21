Экс-супруга Диброва въехала в новый дом после развода

Полина Диброва поделилась с поклонниками радостной новостью. Она отпраздновала новоселье в новом доме, однако некоторым взгрустнулось при виде красивого, но все же пока безжизненного жилья. К слову и сама экс-жена телеведущего призналась, что на нее накатывает депрессия. Как бы ни бодрилась Полина на публике, резкие перемены в личной жизни не могли не сказаться на ее моральном состоянии.

© 0WomanHit

«Сегодня было грустно весь день. А потом прислали цветы», — поделилась она.

От кого Диброва получила роскошный букет белых роз, неизвестно. Подписчики сразу задались этим вопросом. Ведь о Романе Товстике, из-за романа с которым бизнесвуман бросила супруга, она ни разу не упоминала. «А кто букет подарил?», «Какой-то влюбленный мужчина», «Красиво, но мне почему-то грустно стало», — пишут фолловеры.

Но некоторые все же нашли повод для радости и умиления. На одном из фото Диброва запечатлела очаровательного пса породы корги.

«Очень красивый глазастик. Прямо мечта», «Ура! Милый коржик. Рич. Вот мы тебя и увидели, красавчик», — комментируют фанаты кадр с питомцем.

Дмитрий Дибров после развода остался жить в своем особняке на Рублевке, который много лет назад обустраивал специально под молодую жену и ее запросы. Шоумен был уверен, что женщину нужно баловать, исполняя все ее прихоти. И Полина отвечала благодарностью на щедрость, но ровно до того момента, пока не увлеклась другим.