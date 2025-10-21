Долина подняла цену предновогодних корпоративов

Певица Лариса Долина увеличивает цену своего новогоднего корпоратива. Его стоимость повысится на 1 млн рублей, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, частное выступление Ларисы Долиной будет стоить ее состоятельным поклонникам 3,5 миллиона рублей. Такую цену 70-летняя народная артистка удерживает до 19 декабря, после чего стоимость возрастет на миллион и составит 4,5 миллиона рублей.

Для переездов Долина выбирает автомобиль представительского класса не старше пяти лет. В машине обязательно должна быть вода без газа, предпочтительно в пластике, но не отечественного производства. Передвижение на внедорожниках не допускается. Также необходимо обеспечить сопровождение квалифицированной охраной, которая будет сопровождать артистку на протяжении всего пребывания в городе. Охрана должна следить за тем, чтобы звезде не дарили лилии, на которые у нее аллергия.

Во время гастролей Лариса Долина предпочитает останавливаться в двухкомнатном номере лучшего пятизвездочного отеля города, подальше от мест проведения ремонтных и строительных работ, которые могли бы помешать ее отдыху. За пять часов до начала концерта организаторы обязаны предоставить Долиной услуги врача-фониатра.

Питание на площадке включает фрукты, мясную и сырную нарезки. В райдер также входят две порции слабосоленой красной рыбы, бутылка белого вина из Новой Зеландии и две полулитровые бутылки коньяка «Арарат» с тремя звездами.