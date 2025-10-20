Надежда Санько рассказала, что хочет заниматься «консультацией женщин»

Супруга футболиста Павла Мамаева — Надежда Санько — ответила на вопрос подписчиков о том, чем бы занималась, если бы не была в декрете, и неожиданно раскрыла детали своих доходов и будущих планов.

© Соцсети

По словам Санько, она вовсе не сидит без дела: управляет футбольной академией, получает пассивный доход от недвижимости и имеет собственные инвестиции. Кроме того, Надежда отметила, что могла бы зарабатывать еще больше, если бы не принципиальный отказ от рекламы.

Тем не менее, блогер призналась, что планирует пересмотреть своё отношение к рекламным предложениям. А ещё, по её словам, совсем скоро она собирается попробовать себя в новом направлении — консультировании женщин.

«Плюс скоро я попробую себя на новом поприще — консультирование женщин», — написала супруга Мамаева.

Но о каких именно консультациях идёт речь неясно, жена футболиста пока сохраняет интригу.

Ранее Светлана Сильваши обвинила Надежду Санько в неуважительном отношении к Алане Мамаевой и её детям.

