Филипп Киркоров сравнил Анну Пересильд с дочерью Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров посетил премьерный показ фильма «Алиса в Стране чудес» и сравнил исполнительницу главной роли Анну Пересильд с певицей Кристиной Орбакайте в молодости.

«Она мне чем-то напоминает Кристину Орбакайте, которая начинала как актриса, а стала поп-дивой», — сказал Киркоров в беседе с NEWS.ru.

Он также заверил, что Пересильд-младшая, несмотря на юный возраст, уже может называть себя звездой.

При этом исполнитель хита «Цвет настроения синий» отрицательно ответил на вопрос журналистов, о том, хотел бы он продюсировать Анну.

«У нее там свои крылышки уже есть. Мама такое крылышко у нее. Ей никто не нужен. Она уже полетела», — пояснил Киркоров.

Ранее 16-летняя Анна Пересильд вышла на красную дорожку вместе с певцом Ваней Дмитриенко, с которым молодую звезду якобы связывают романтические отношения.