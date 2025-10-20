Киркоров прокомментировал скандальное интервью Пугачевой

Киркоров: У меня нет к ней никаких претензий и вопросов вообще

Филипп Киркоров выразил свое мнение о сентябрьском интервью Аллы Пугачевой во время концерта, посвященного 25-летию телеканала МУЗ-ТВ.

Он отметил, что Алла Пугачева является значимой фигурой в его жизни уже более десяти лет и оказала на него значительное влияние.

«Она важный элемент моей профессиональной и личной жизни на протяжении более чем десяти лет. Ее творчество и личность оставили неизгладимый след в моей памяти. Алла Пугачева многому меня научила. Я не имею к ней никаких претензий или вопросов. Этот период был для меня счастливым. Я искренне благодарен ей за все, что она сделала для меня и за ее влияние на мою карьеру и жизнь», — заявил артист в беседе с KP.RU.

В ходе интервью Алла Пугачева поделилась своими мотивами для принятия решения о замужестве с Филиппом Киркоровым. По ее словам, на данный выбор повлияла просьба матери Филиппа, Виктории.