Лолита сделала неожиданное признание

Известная певица Лолита рассказала журналистам, что была вынуждена обратиться к врачу из-за проблем с психикой. Об этом пишет «Абзац».

В начале октября Лолита едва не сорвалась во время исполнения композиции «Раневская» на музыкальном фестивале «Новая волна» в Казани. Она объяснила это тем, что испытала сильный стресс перед выходом на сцену.

«Я пошла к психиатру, мне выписали таблеточки от тревожности. Я это рекомендую всем друзьям, вообще всем нормальным людям. Знаете, тревога, она как бы еще и сосудистая. С возрастом у курильщиков, таких как я, это уже, к сожалению, нормальное явление», — пояснила артистка.

Лолита отметила, что тревожность — это очень неудобное чувство, с ним плохо засыпаешь, утром испытываешь неприятные ощущения.

По ее мнению, отказываться от помощи психолога могут лишь те, кто не готов признать собственные трудности. Признать, что тебе нужна поддержка, — не слабость, а сила, констатировала певица.