Водонаева может выиграть в суде почти 1 млн рублей из-за ошибки по ЖКХ

Адвокат Ольга Власова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что блогерша и телеведущая Алена Водонаева может отсудить у Мосэнергосбыта около 900 тысяч рублей из-за их ошибки.

© Соцсети

Как объяснила Власова, за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги полагается штраф 50% от неправильно начисленной суммы. 19 октября Водонаевой предъявили сумму за электричество в размере 1 млн 798 тысяч 498 рублей за две квартиры. Адвокат уверена, что такой задолженности в принципе не может быть за один месяц.

«Если Алена поторопится и быстро подаст претензию в Мосэнергосбыт, то получит штраф 900 тысяч рублей и можно дополнительно еще потребовать компенсацию морального вреда», — заявила Власова.

В марте 2025 года Водонаева оказалась в больнице из-за проблем с дыханием. Знаменитость начала задыхаться, поскольку предотвращала последствия потопа в квартире.

По словам звезды, представители газовой компании проткнули трубу с кипятком, когда приходили планово устанавливать газ в ее сталинский дом. Водонаева отметила, что сейчас находится «в процессе» разбирательств с фирмой.