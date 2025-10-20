Балерина Анастасия Волочкова вновь привлекла внимание скандальной фотосессией, вызвавшей резонанс в соцсетях. Она снялась в откровенном образе, имитируя обнажение верхней части тела с помощью специального реквизита.

Опубликованная серия снимков получила противоположные оценки поклонников. Часть подписчиков обвинила Волочкову в излишней открытости и неуместности, другие восхищались красотой фигуры балерины и ее уверенностью в себе.

Наиболее жесткую критику выразила телеведущая Алена Водонаева, утверждая, что некоторые фотографии выглядят неудачно и грубо отредактированы. Балерина ответила остро и категорично, упрекнув оппонентку в нездоровом похудении и утрате женственности.

— Мне очень странно наблюдать, как со мной пытается вступить в полемику живой скелет. Алена, ты себя видела хоть раз без ретуши, ты хоть раз выставляла себя без фотошопа в Сеть? Ты посмотри лучше, во что ты превратилась? Ты на женщину не похожа даже. И ты мне будешь какие-то претензии предъявлять о моей фигуре, моем лице и чем-то еще? Твои экстремальные похудения напрочь иссушили тебе мозг, — ответила Волочкова.

Балерина в беседе с Regions также пообещала продолжать радовать поклонников новыми яркими образами, не реагируя на негативные отзывы.

Ранее Волочкова объяснила, почему предпочитает выкладывать в социальные сети фотографии с применением фильтров и графического редактора. Несмотря на мнение критиков, она заявила, что вполне довольна своей естественной красотой и регулярно появляется на публике без макияжа и ретуши.