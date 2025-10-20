Жена Боярского прокомментировала информацию о завершении им театральной карьеры

Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского — актриса Лариса Луппиан — опровергла информацию о том, что ее муж завершил театральную карьеру. Об этом она сообщила в беседе с «Аргументами и фактами».

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов заявили, что Боярский на встрече со зрителями в театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры.

«Михаил Сергеевич ничего такого не говорил. Он играет в двух спектаклях в театре, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, иногда озвучивает мультфильмы. Работает по мере своих сил, в небольших ролях. Точка. Ничего он другого не говорил», — сказала Луппиан.

Она отметила, что 30 октября Боярский сыграет в спектакле «Театральный роман». По мнению актрисы, слухи о завершении карьеры могли возникнуть из-за неправильно понятой реплики артиста.