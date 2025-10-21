Аида Гарифуллина показала свежие фото из путешествия с Алексеем Воробьёвым: «С моей любовью»

Супруги Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв наслаждаются совместным отдыхом в Великобритании. Накануне оперная певица поделилась атмосферными фотографиями, сделанными в путешествии. «Маленький отдых с моей любовью», — трогательно подписала она свежий пост в личном блоге в запрещённой соцсети.

На снимках Аида и Алексей прогуливаются по английскому городу, наслаждаясь компанией друг друга.

Поклонники пришли в полный восторг от осенних кадров возлюбленных. «Счастья вашей красивой паре», — пишут они. Сам Алексей, не скрывая своих чувств, в комментариях признался жене в любви.

Напомним, в начале отношений Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина не афишировали свой роман. Об их связи стало известно уже после того, как знаменитости поженились. Первое время супруги продолжали делать вид, что ничего не произошло: они не появлялись на публике вместе, игнорировали новости о тайной свадьбе и уж тем более не признавались друг другу в любви публично. Теперь же паре не нужно прятаться и утаивать своих чувств.

