Затянувшийся развод и испытания: любовь Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой

Актриса Ирина Скобцева помогла Сергею Бондарчуку стать известным режиссером, пережила клеймо разлучницы, смерть дочери и умерла в один день с любимым мужем. Как сложилась жизнь известной артистки и режиссера в годовщину их смерти вспоминает «СтарХит.

Самое необычное, что умерла Ирина Скобцева спустя ровно 26 лет после ухода Бондарчука — 20 октября 2020 года. При этом и для режиссера, и для актрисы это был второй брак, напоминает издание.

Знакомство и «Война и мир»

В студенчестве Ирина Скобцева успела выйти замуж за Алексея Аджубея, но брак быстро распался. А с Сергеем Бондарчуком, который был на тот момент женат на Инне Макаровой и воспитывал дочку Наташу, они познакомились на троллейбусной остановке.

Сели на один маршрут, и, как потом признавалась Скобцева, тогда-то у них «мозги и поехали». За тот год актеры увиделись всего три раза, однако затем оказались на площадке картины Сергея Юткевича «Отелло».

Бондарчук играл Отелло, а Скобцева — Дездемону. Особое значение для них имел эпизод в Риге: католического священнослужителя не предупредили, что церемония проводится для фильма, и он обвенчал актеров по всем правилам.

«Когда мы выскочили оттуда, Бондарчук мне сказал: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!»», — вспоминала актриса.

Однако с разводом артист тянул четыре года. По одной из версий из-за отношения к расторжению брака партии, по другой – он не собирался уходить из семьи. Но, в конце концов, Макаровой надоело делить супруга, и она утверждала, что когда сказала о том, что им нужно расстаться, «Сергей рыдал».

В 1959 году Сергей Бондарчук женился на Ирине Скобцевой. В браке родилось двое детей – Елена и Федор. Постепенно Скобцева стала отказываться от ролей: важнее было поддержать супруга.

«Из-за того, что я была неразлучна со своим мужем, упустила пять или шесть хороших ролей, но зато приобрела столько всего другого! У меня была такая интересная жизнь с любимым человеком, разве можно жалеть об упущенных ролях!», — подчеркивала Скобцева.

Очень сложными временем для их семьи стали съемки «Войны и мира», занявшие шесть лет. Фильм получил «Оскар», «Золотой глобус» и главный приз ММКФ и стоил Бондарчуку здоровья.

«Эта картина ему дорого обошлась. Он... умирал на ней. (…) У него даже остановилось сердце на несколько минут. Это была клиническая смерть», — вспоминала Скобцева.

Позднее режиссер снял «Они сражались за Родину», «Степь» по повести Чехова, «Красные колокола» о мексиканской революции. При этом пара успевала преподавать во ВГИКе.

Затем в кино настали тяжелые времена, но режиссер при помощи итальянских продюсеров взялся за экранизацию «Тихого Дона». Однако в итоге съемки были заморожены, а 160 метров уже отснятой пленки оказались запертыми в сейфе итальянского банка. Это стало ударом для Бондарчука, к давним проблемам с сердцем добавился рак и 20 октября 1994-го 74-летнего режиссера не стало.

Жизнь после смерти мужа

После смерти любимого мужа Ирина Скобцева добилась возобновления проекта «Тихий дон», монтаж закончил их сын Федор. Также актриса участвовала в вечерах памяти, открыла мемориальный кабинет Бондарчука в «Главкино».

Опорой для нее стала дочь, но она лишилась и ее. Алена умерла от рака. «Теперь глава моего дома, моей души — сын Федя», — признавалась Ирина Скобцева.

Последние годы она провела в загородном доме, занимаясь архивами. Артистка ушла из жизни в 93 года, в тот же день, когда ее покинул любимый муж. Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Сергеем Бондарчуком и их дочерью Аленой.

Напомним, что ранее стало известно, что сын Сергея Бондарчука известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали разводиться. Артистка удалила пост о разводе, а пара все еще находится в законном браке.