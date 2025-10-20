Раскрыто состояние Федосеевой-Шукшиной после операции

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выпишут из больницы в понедельник, 20 октября, после обеда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала ее дочь Ольга Шукшина.

«У нее все благополучно, она чувствует себя лучше нас всех вместе — дай бог, понимаете, так себя чувствовать в таком возрасте… Думаю, может быть, даже пообедаем и спокойно доедем (домой — прим. «Ленты.ру»)», — сообщила она.

Ранее, 17 октября, Telegram-канал Mash сообщил о том, что актрису экстренно прооперировали. Ей провели стентирование сосудов и восстановили сердечный кровоток.

10 октября стало известно, что Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована в Москве.