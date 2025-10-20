Возвращение в кино, развод и материнство: как живет Анастасия Сиваева

Актриса Анастасия Сиваева в этом году вернулась в кино после 10-летнего перерыва. В шоу «Кстати», выпуск которого опубликован на площадке «VK Видео», она рассказала о своем решении и впервые публично подтвердила свой развод.

Сиваева получила всероссийскую популярность после роли Даши в сериале «Папины дочки», который закончился в 2013 году. Долгое время знаменитость не давала интервью, не появлялась на светских мероприятиях и редко делала посты в соцсетях.

В 2024 году Сиваева все же вернулась к съемкам — в новых «Папиных дочках» она вернулась к роли Даши. При этом и тогда артистка воздерживалась от комментариев.

Появление на шоу «Кстати» для актрисы стало первым за долгие годы. Один из ведущих, комик Азамат Мусагалиев, поинтересовался у Сиваевой, что заставило ее пропасть из поля зрения и где она была все это время.

«Вам про каждый год своей жизни рассказать? Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом "развелась" в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной», — ответила актриса.

Сиваева отметила, что из-за длительного перерыва волновалась и сомневалась, что ей удастся справиться с ролью. Однако Анастасия уверена, что в конечном счете возвращение получилось «классным».

Напомним, что супругом Сиваевой был предприниматель Дмитрий Приваркин. Они поженились в 2014 году, а после брака артистка взяла фамилию мужа. Весной 2024 года стало известно, что пара развелась. У них есть сын, однако точное имя мальчика неизвестно.