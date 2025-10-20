Беда в семье Димы Билана: о чем молчит знаменитый певец

Дима Билан гордится своей семьей. Он часто делится в соцсетях фотографиями и видео своих родителей и старшей сестры Елены. Однако певец не говорит о том, что якобы у его родственницы сложный диагноз. Об этом рассказала сама Елена Белан. Она сообщила, что якобы страдает от диссоциативного расстройства личности.

Кроме того, 45-летняя Елена Белан пожаловалась, что никак не может отделиться от семьи. Якобы как она ни пыталась, все равно оказывается в окружении родственников. По словам Белан, семья сама не хочет ее отпускать.

"Когда я переехала в Питер — то к своей троюродной сестре. А она была очень дружна с моими близкими. Переехала в Москву — жила с братом. Мы друг у друга под присмотром были. Я вышла замуж, и мой супруг влился в мою семью. Стал как вторым сыном маме. И получилось, что я опять в семье. Я всегда остаюсь в семье, мне это надоело", - приводит слова Елены aif.ru.

Далее Белан рассказала, что ей будто бы прописали антидепрессанты, о желании завести гарем и о диагностированном синдроме — расстройстве личности. Как оказалось, состояние Елены ухудшилось после развода. По словам Белан, она не могла понять, кто она на самом деле. Якобы за 18 лет брака Елена утратила характер, мнение, личность, поэтому и обратилась за помощью к психологу.

"У меня появились другие личности. Как будто это не я, а что-то снаружи. Какие-то реальные личности, персонажи, глюки. Я их изучала, я с ними знакомилась. Сначала они были вне тела, потом они все ближе и ближе стали по ощущениям. Сейчас они у меня уже внутри. Одна идет сзади, цокает копытами, я ее прям слышу. Они постоянно говорят, постоянно спорят", - сообщила сестра Димы Билана.

Теперь Елена изъявила желание стать популярной, как ее "знаменитый, богатый брат". В Сети комментаторы попросили женщину остановиться и перестать откровенничать. На это Белан ответила, что просто хочет быть знаменитой и всем рассказать о своих субличностях.

Отметим, что сам Дима Билан пока публично никак не прокомментировал информацию о состоянии своей старшей сестры.