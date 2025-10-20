Машков подал иск почти на 400 тысяч рублей

Театр «Современник», возглавляемый Владимиром Машковым, подал иск в Арбитражный суд на сумму 392 тысячи 803 рубля. Ответчиком по делу выступает организация «Российское авторское общество», сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, иск связан с требованием вернуть неосновательное обогащение. Несмотря на несколько переносов, следующее заседание назначено на 1 декабря.

Ранее актер и режиссер Владимир Машков на открытии 70-го сезона Московского театра «Современник» заявил о том, что ему приходится проявлять много терпения, чтобы «зритель получал самые глубокие впечатления от артистов».

24 декабря 2019 года Галина Волчек, художественный руководитель театра «Современник», была госпитализирована в Боткинскую больницу. У нее диагностировали воспаление легких. Через пять дней после госпитализации она скончалась.

«Я человек терпеливый»: Владимир Машков рассказал о трудностях работы в «Современнике»

В июне 2024 года Владимир Машков стал новым директором театра «Современник», не покидая при этом своей должности художественного руководителя в «Табакерке». Артист рассматривал эту новую роль как особую ответственность перед Галиной Волчек.