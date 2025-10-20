Звезда «Молодежки» Анатолий Лобоцкий прокомментировал слухи об опухоли

Звезда сериала про хоккеистов «Молодежка» Анатолий Лобоцкий заявил о том, что его самочувствие «терпимое», отказавшись комментировать слухи об опухоли. Его слова приводит издание «СтарХит».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер обратился в больницу с болями в груди и у него диагностировали опухоль.

При этом Анатолий Лобоцкий отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, подчеркнув, что «никаких комментариев по поводу своего здоровья давать не собирается».

«Что там распространяется, не знаю. Самочувствие терпимое, насколько это может быть в 66 лет», — заметил он.

При этом издание напомнило, что ранее Лобоцкому удалили часть легкого. Артист, известный по ролям в фильмах «Старая гвардия», «Зависть богов», «Своя чужая», «Калашников», продолжает наблюдаться у специалистов.

Напомним, что известный актер Виктор Сухоруков ранее назвал враньем информацию о том, что его экстренно госпитализировали из-за подозрения на онкологию и прооперировали.