Стало известно, почему Хазановы распродают имущество

Супруга народного артиста РФ и художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, Злата Эльбаум, как сообщают СМИ, продала роскошную недвижимость в Подмосковье. По словам адвоката Александра Бенхина, полученные от продажи деньги она может передать своей дочери, передает «Абзац».

Как отмечается, возможно, Алиса, общая наследница артиста и его супруги, нуждается в финансовых средствах. Известно, что актриса, режиссер и продюсер уже много лет проживает за границей.

Бенхин подчеркнул, что в связи с этим семья решила продать и передать Алисе некоторые объекты недвижимости, в которых, вероятно, не проживает. Возможно, супруги заключили сделку, получили наличные и отправили деньги наследнице, считает он. Хазанов не покидал Россию даже в более сложные времена, а сейчас он руководит Театром эстрады, заявил собеседник Telegram-канала.

Продажа недвижимости, долги и скандал с журналистом: что происходит в жизни Хазанова

Ранее в СМИ появилась информация, что 79-летний Хазанов продал несколько квартир и домов в России. После выступления корреспонденты задали артисту вопрос, готовится ли он к «прощанию с Россией». А Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором артист толкает корреспондента, который пытался добиться от комика ответа.