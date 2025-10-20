Мужа Наташи Королевой публично пристыдили за измены певице. В эфире шоу «Две звезды. Семейный подряд» на Первом канале Игорь Верник осудил Сергея Глушко, который «посмел искать других женщин», живя с «такой красоткой».

В новом выпуске музыкального шоу «Две звезды» Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, исполнили хит «Вернисаж». Для своего номера супруги разместили на сцене картины танцора, который увлекается живописью. Члены жюри высоко оценили выступление пары, но не обошлось без критики. Игорь Верник поставил высший балл, но напомнил Тарзану о его изменах жене.

«Ну, значит, смотрите, друзья, я совершенно возмущен! У меня, Сереж, к тебе колоссальные претензии, потому что, имея такую красотку в доме, такую женщину рядом, ты как вообще посмел каких-то других женщин писать, рисовать? Это что такое?» - высказался актер.

В ответ на претензии Наташа Королева попыталась защитить мужа: «Нет, это все я, это мое альтер эго». Однако Игорь Верник не согласился с артисткой и осудил танцора с его «фантазиями» о других женщинах. Актер призвал Тарзана ценить супругу и изображать на своих полотнах только ее.

«Какое это твое альтер эго? Это какие другие женщины?! Это какие-то его фантазии… Эти картины должны уйти из дома! Вот, в центре, только ты. Королева — это королева твоя. Вот ее и пиши», — заявил Игорь Верник.

Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко состоят в браке с 2003 года, но в их совместной жизни были разные периоды. Так, в 2020 году разгорелся громкий скандал из-за романа танцора с Анастасией Шульженко. Тогда Тарзан не стал отрицать интрижку и во всем признался.

«Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. <…> Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. <…> Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня», — делился супруг Наташи Королевой.

