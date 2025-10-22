Равшана Куркова показала кадры с 5-летия своего первенца

Равшана Куркова растит двоих детей — сына Гаспара и дочь Самиру. Накануне первенец актрисы отметил свой первый юбилей — мальчику исполнилось пять лет.

Мама опубликовала кадры с празднования дня рождения. Она запечатлела Гаспара с большим воздушным шариком в форме цифры 5.

Также Равшана порадовала подписчиков умилительным видео с детьми. Сын и дочка трогательно станцевали в обнимку, а потом сплясали вприпрыжку.

Отец первенца Курковой — бизнесмен Сергей Амарян. Пара рассталась через некоторое время после появления Гаспара на свет. Личность отца дочери артистка не раскрыла по сей день.

В 00-х Равшана состояла в официальном браке с коллегой Артемом Ткаченко. Их отношения продлились четыре года. Сейчас у звезды «Красной королевы» тоже все отлично — он воспитывает четырех сыновей. Троих младших актеру подарила его нынешняя супруга Екатерина Стеблина. На днях она опубликовала фото Артема со всеми его наследниками.