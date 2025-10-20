Состояние госпитализированной на Ямале Юлии Барановской улучшается, близкие телеведущей ожидают принятия врачами решения о ее выписке в ближайшей перспективе. Об этом в разговоре с Рамблером рассказал директор ведущей Петро Шекшеев.

Барановская была госпитализирована во время съемок на Ямале, предавал ранее РБК. В больнице Салехарда она перенесла две полостные операции. Отмечалось, что госпитализация связана с давним хроническим заболеванием, последствиями родов.

Названа причина госпитализации Юлии Барановской

«Никаких новых операций проводить не планируется… Сейчас Юлия находится в обычной палате, ее состояние улучшается. Мы уже ждем решения врачей о выписке. Однако сроки выписки я пока назвать не могу. Надеемся, что на этой неделе в этом плане можно будет сказать что-то оптимистичное», - сказал Шекшеев.

