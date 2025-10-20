«Будете виноватыми»: Фомин удивился словам Бьянки о богатых ухажерах

Шоумен Митя Фомин в ответ на заявление певицы Бьянки о «папиках» отметил, что не видит ничего плохого в том, чтобы искать себе достойного жениха, но предупредил, что мужчины сейчас «страшно разборчивы». Его слова приводит «Комсомольская правда».

Ранее певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) вызвала волну обсуждений, призвав девушек не искать себе «папиков». По мнению певицы, в таких отношениях они будут «просто рабынями в руках совершенно неинтересных, вполне возможно, очень непривлекательных мужчин». Она подчеркнула, что нужно просто не любить себя, чтобы хотеть встречаться с «папиком».

Однако Митя Фомин уверен, что нет ничего плохого в том, чтобы искать себе достойного жениха, и все будет зависеть от того, насколько мужчина влюблен в женщину.

«Уже другое дело будете ли вы соответствовать ему. Мужчины в наше время страшно разборчивы. Они прекрасно понимают, где золушка, где девушка голубых кровей, где белоручка, где труженица. Поэтому те, кто умеет зарабатывать деньги, разбираются в людях лучше, чем те, кто еще этого не успел сделать», — отметил певец и телеведущий.

При этом он подчеркнул, что принципиально «не лезет» в чужие отношения, так как это «совершенно неблагодарная история» и он не хочет быть в итоге виноватым.

«Никогда не лезьте в чужие отношения, вы будете потом виноватыми в том, что вы сделали. Вы! Не он, не она — вы будете виноватыми, станете врагом для этих людей», — пояснил свою позицию Фомин.

Ранее стало известно, что певица Бьянка потратила на пластические операции свыше 3 млн рублей.