Алена Кравец заявила, что Бондарчук и Андреева не разводились

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась по поводу воссоединения режиссера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой, выдвинув свою версию, почему это могло случиться.

Собеседница издания указала, что разрыв отношений пары обсуждали еще весной. При этом, насколько известно Кравец, Бондарчук и Андреева так и не подали заявление на развод в ЗАГС, и они по сей день состоят в законном браке.

Кроме того, светская львица обратила внимание на то, что следит за социальными сетями актрисы, и на ее страницах больше нет сообщений о проблемах в семье. Собеседница издания также утверждает, что слышала, что пара купила квартиру в центре Москвы, чтобы жить там вместе.

Паулина Андреева о личной жизни: «Будто нет прав на злость и усталость»

Кравец допускает, что Бондарчук и Андреева, возможно, решили дать друг другу еще один шанс. Она отметила, что страсти и эмоции улеглись, и супруги могли прийти к понимаю того, что «худой мир лучше доброй ссоры», поэтому они снова будут вместе.