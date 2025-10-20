Бородин раскрыл, что ждет Лазареву* и других иноагентов

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин резко высказался о Татьяне Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В своем Telegram-канале политик заявил, что телеведущую, оскорбляющую Россию, как и всех иноагентов, ждет «одиночество» и «ненужность».

© Passion.ru

Виталий Бородин обратил внимание на недавнее интервью Татьяны Лазаревой*, в котором она рассказала, что поддерживает связь только с уехавшими из России коллегами. На прямой вопрос о том, хочет ли она вернуться в страну, телеведущая лишь посмеялась и ушла от ответа. Глава ФПБК уверен: актриса осознает, что оказалась никому не нужна за границей, и ей стыдно возвращаться в страну, которую она оскорбляла. Такой путь одиночества без миллионных гонораров, по мнению политика, ждет всех иноагентов.

«Лазарева*, много лет занимавшаяся разжиганием ненависти к России и призывами к экстремизму, вдруг обнаруживает, что за рубежом она никому не интересна. Ее грустная улыбка в ответ на прямой вопрос — лучшая иллюстрация того, чем заканчивается путь иноагента: одиночество, ненужность и молчаливое признание собственной ошибки. Надеюсь, это станет уроком для других, продолжающих оскорблять свою страну из-за границы», — подчеркнул Виталий Бородин.

Напомним, с 2016 года Татьяна Лазарева* живет в Испании и утверждает, что у нее больше «нет дома». Телеведущая неоднократно позволяла себе негативные высказывания о России, называя ее «ужасной страной» и заявляя, что там «все угроблено». Вместе с тем артистка уверяла, что скучает по РФ и мечтает вернуться: «Я не выбирала эту эмиграцию».

Ранее Татьяна Лазарева* пожаловалась на дорогостоящее обучение дочери в Лондоне: «Для меня еще в этом боль».

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга